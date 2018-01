Statale 38 chiusa al traffico in direzione Sondrio

Anas: per lavori di realizzazione di opere idrauliche sulla strada statale 38/Var “Variante di Morbegno”, chiusa al traffico – in orario notturno – la carreggiata in direzione di Sondrio.

Anas comunica che, per i lavori di realizzazione di opere idrauliche sulla strada statale 38/Var “Variante di Morbegno”, nell’ambito dell’intervento di costruzione del prolungamento della Variante 1° Lotto – II Stralcio, a partire da domani, martedì 16 gennaio 2018, si rendono necessarie – in esclusivo orario notturno compreso tra le 21 e le 6.00 del giorno successivo – limitazioni alla circolazione veicolare in provincia di Sondrio.

Nel dettaglio, sarà in vigore l’interdizione al transito della intera carreggiata in direzione di Sondrio (dal km 0,000 al km 9,301) nelle tre notti comprese tra martedì 16 e venerdì 19 gennaio 2018.

La circolazione proveniente da Lecco e diretta a Cosio-Morbegno-Sondrio verrà deviata sulla parallela strada provinciale 30 “Orobica Occidentale”.

Rimarrà regolarmente fruibile la carreggiata in direzione di Lecco.