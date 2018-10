Chiuro, uomo avvolto dalle fiamme: morto dopo mesi di agonia

È morto dopo 4 mesi di agonia in ospedale per le gravissime ustioni riportate mentre faceva rifornimento con una tanica alla sua Volkswagen golf in sosta in un parcheggio di Castionetto a Chiuro. A perdere la vita Hassan Gamra, 30enne di origini marocchine.

L’uomo, che subito era apparso in condizioni preoccupanti, era stato trasportato d'urgenza e ricoverato presso il centro grandi ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano. Purtroppo ogni sperato tentativo dei medici di salvargli la vita è risultato vano.