La neve è troppo ghiacciata, brianzolo cade a Madesimo fratturandosi malamente una gamba: interviene l'elicottero

Nel pomeriggio di giovedì 20 febbraio 2020, attorno alle ore 15, i tecnici del CNSAS, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna, sono stati attivati da Soreu delle Alpi nel comune di Madesimo, in località Zerbi, a 1600 metri circa di quota, per un uomo di Seregno (MB) di 68 anni, scivolato durante una passeggiata su un tratto in cui era presente neve ghiacciata.

Ha riportato un trauma a una gamba e ha chiesto aiuto. Presentava una frattura esposta della tibia. Una volta medicato e immobilizzato, è stato trasportato con la barella per circa 200 metri fino all’ambulanza. È stato portato in piazzola e poi con l’elicottero trasferito presso l'ospedale civile di Sondrio.

Sono intervenuti in totale sei soccorritori del Cnsas e due militari del Soccorso alpino Guardia di finanza.