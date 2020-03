Coronavirus, il videomessaggio del sindaco di Sondrio: «È il tempo delle responsabilità. Sondriesi rimanete in casa». L'appello ai giovani

Il sindaco di Sondrio, Marco Scaramellini, ha deciso di raggiungere i suoi concittadini con un video messaggio per spiegare loro la situazione di emergenza che anche la Valtellina sta vivendo con l'epidemia del coronavirus.

Parole accorate per spiegare ancora una volta come sia necessario rimanere a casa se si vuole sconfiggere il contagio. «È il tempo delle responsabilità. Sondriesi rimanete in casa» ha detto in sostanza Scaramellini.

Importante, infine, l'appello rivolto ai giovani dal primo cittadino sondriese. Troppi igiovani che in queste giornate di emergenza hanno preso alla leggera la situazione affollando piazze e bar come nulla fosse (qui l'appello analogo del dirigente scolastico provinciale, Fabio Molinari).